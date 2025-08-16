Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu

Nguồn tin cho biết sáng 15/8, con trai đầu đang sống cùng nghệ sĩ Phước Sang thấy phòng của cha yên ắng lạ thường nên lên lầu kiểm tra, phát hiện ông nằm bất động, không phản ứng khi được lay gọi.

Nghi ông bị tái đột quỵ, người con trai gọi xe đưa cha vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (Tân Bình, TPHCM).

Bác sĩ cho hay tiên lượng của Phước Sang xấu vì từng đột quỵ 3 lần lại có bệnh nền cao huyết áp. May mắn, 23h cùng ngày, ông hồi tỉnh, được bác sĩ cho rời phòng cấp cứu. Nam nghệ sĩ qua cơn nguy kịch dù chưa nói được.