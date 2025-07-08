Nghệ sĩ Phước Sang hiện tại

“Mong được thấy chú trong nhiều phim, nhiều show hơn nữa”, “Chúc chú Sang luôn mạnh khỏe và sớm gầy dựng lại được sự nghiệp nhé”, “Thấy thương chú, một thời oanh liệt”, “Cũng một thời oanh liệt, phim của anh Phước Sang ra là đỉnh luôn. Nhiều biến cố xảy ra dập lửa nghề và sức khỏe của anh”, “Thương anh Sang, Chúc anh mau hồi phục sức khỏe”… là một số bình luận của khán giả.

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ lần thứ ba và điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM hồi tháng 3/2024. Phước Sang từng chia sẻ ở tuổi ngoài 50, anh bị bệnh huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ nên không tránh khỏi di chứng. Anh cho rằng không nói trước được điều gì và buông bỏ muộn phiền để vui sống.