Nghệ sĩ Peligro tử vong vì ngã đập đầu trong phòng tắm

D.H. Peligro (tên thật là Darren Henley) sinh năm 1959. Năm 1981, nam nghệ sĩ gia nhập ban nhạc Dead Kennedys, thay thế vị trí của tay trống Bruce Slesinger. Năm 1986, ban nhạc tan rã. Khán giả biết đến ban nhạc thông qua các bài hát "In God we trust", "Plastic surgery diasters", "Frankenchrist" và "Bedtime for Democracy". Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng từng chơi nhạc cho một số ban nhạc khác như Peppers, The Hellations, Nailbomb hay The Feederz....

Thắm Nguyễn