Nghệ sĩ Mai Thành phim "Người đẹp Tây Đô" qua đời

Your browser does not support the audio element.

Chia sẻ với Dân trí, NSND Kim Xuân xác nhận thông tin nghệ sĩ Mai Thành (tên thật là Võ Văn Thiêm) đã qua đời. Ông mất vào chiều ngày 15/12 tại nhà riêng, hưởng thọ 83 tuổi.

Vì tuổi cao sức yếu nên cố nghệ sĩ đã không vượt qua căn bệnh phổi dai dẳng nhiều năm qua. Sự ra đi của nghệ sĩ Mai Thành khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi tiếc thương.