Nghệ sĩ Lưu Thi Côn 83 tuổi thấy trẻ ra vì chăm con mọn một tuổi

Lưu Thi Côn nổi tiếng là người yêu chiều vợ. Trong mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật của cô, nam nghệ sĩ dành tặng trang sức kim cương, đồng hồ hay siêu xe với các biển số đặc biệt như I IOVE U, IOVE U 2.

Lưu Thi Côn sinh năm 1939, được mệnh danh là bậc thầy piano của Trung Quốc. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước và là nghệ sĩ cấp quốc gia. Ông cũng đào tạo nhiều thế hệ học trò cho nền nghệ thuật piano Trung Quốc. Năm 75 tuổi, Lưu Thi Côn giải nghệ để an hưởng tuổi già.

Thúy Ngọc