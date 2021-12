Nghệ sĩ không lợi dụng niềm tin của khán giả để trục lợi

Your browser does not support the audio element.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ vào ngày 13/12, sau nhiều tháng lấy ý kiến đóng góp từ nghệ sĩ, công chúng.

Đối tượng của bộ quy tắc là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung. Dù Bộ quy tắc không có giá trị pháp lý, nhưng đây là bộ khung, đặt ra tiêu chuẩn để nghệ sĩ, người hoạt động nghệ thuật điều chỉnh hành vi ứng xử sao cho chuẩn mực.

Bộ Quy tắc hướng tới khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.