Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhân

Nghệ sĩ Hồng Đào mới đây bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết tên tuổi và hình ảnh của cô bị mạo danh để rao bán thuốc giảm cân.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng dù đã nhiều lần lên tiếng đính chính nhưng mỗi ngày vẫn nhận được hàng chục tin nhắn từ khán giả hỏi về việc cô có tham gia quảng cáo các sản phẩm giảm cân hay không.