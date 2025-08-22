Theo thông tin được biết, nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đột ngột qua đời vào 5 giờ 41 phút sáng 22-8 sau thời gian điều trị nhiều bệnh nền.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành (1956-2025). Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành sinh năm 1956 tại thôn Đoan Bình, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nơi đậm đặc những làn điệu của chèo cổ, chầu văn và lên đồng.

Lớn lên với âm hưởng dân tộc, nghệ sĩ Phạm Đức Thành ngày đó hình thành niềm đam mê từ lúc nào không hay. Mới 4 tuổi ông đã biết gõ trống chèo, 5 tuổi tập mandolin, 6 tuổi làm quen đàn nhị và đàn bầu.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành có hơn 60 năm gắn bó với cây đàn dân tộc, chính ông và người ‘cộng sự’ của mình đã có nhiều thành tựu vang danh cả trong lẫn ngoài nước.