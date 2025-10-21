Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng đột ngột qua đời

Theo thông tin từ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã qua đời ở tuổi 55 vào chiều tối 20-10.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng (1971-2025). Ảnh: FBNV

Theo đó, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng có nhiều bệnh, từ đau bao tử, sau đó phổi gặp vấn đề.

Được biết, trước đó, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng phải đến Nhà hát Trần Hữu Trang tập tuồng vở Tiếng trống Mê Linh sẽ diễn phục vụ khán giả tại Bình Dương (cũ) tối 22-10.