Nghệ sĩ cải lương làm MC trong ngày hội Văn hóa đọc TPHCM trực tuyến

Your browser does not support the audio element.

Với chủ đề "Hành trình tri thức - Bừng sáng tương lai", Ngày hội Văn hóa đọc năm nay kéo dài từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 5/1/2022 bằng hình thức trực tuyến.