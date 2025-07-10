Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

Nhắc đến nghệ sĩ cải lương Hồng Nga nhiều người nhớ ngay đến những vở diễn kinh điển như: Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp… Nhiều năm gần đây, ở tuổi xế chiều nữ nghệ sĩ nhiều bệnh tuổi già, kém minh mẫn và đang được con cháu chăm sóc.

Trong lần đến thăm gần đây, nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng đã cập nhật tình hình về nghệ sĩ Hồng Nga. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Má Hồng Nga nằm nhiều hơn, giờ thì má không nhớ gì hết và ít nói. Nhóm đến thăm má, dụ một hồi má mới thốt lên vài tiếng ngọng nghịu. Thương má lắm, mong má khoẻ".

Trong clip được nhóm Phi Phụng, Phương Dung chia sẻ, nghệ sĩ Hồng Nga nằm trên giường và nhìn mọi người. Bà bị mất trí nhớ nặng, hầu như không còn nhận ra người thân và đồng nghiệp, lời nói ngọng nghịu, khó hiểu. Theo người thân của nữ nghệ sĩ, bà cũng rất ít nói vì cũng không biết nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng, khi nghe cải lương hay những ca khúc quen thuộc, bà vẫn có thể hát theo đôi câu.