Nghề lạ ở làng Vị Khê: Chỉ cắt tỉa vài nhát kéo, thu nhập bằng kỹ sư

Không sở hữu những khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông, cũng chẳng có bộ sưu tập cây cảnh tiền tỷ, nhưng nhiều thợ uốn tỉa lại là những nghệ nhân thầm lặng, kiên nhẫn thổi hồn vào từng tác phẩm.

Theo chia sẻ của những thợ uốn tỉa cây cảnh có thâm niên tại làng Vị Khê, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và đôi mắt nghệ thuật. Mỗi nhát kéo, mỗi vòng dây kẽm đều phải chuẩn xác để đưa cành cây về thế dáng mong muốn, đạt đến độ hoàn thiện.

Không chỉ làm cho nhà vườn trong làng, những thợ lành nghề của làng Vị Khê còn thường xuyên được các nhà vườn ở khắp các tỉnh, thành thuê đến uốn tỉa cây. Mỗi chuyến đi như vậy, họ vừa có thêm nguồn thu, vừa học hỏi thêm nhiều phong cách tạo tác mới.

Những người thợ uốn tỉa cây cảnh ở làng Vị Khê được nhiều nhà vườn trên cả nước tin tưởng, gửi gắm tác phẩm của mình.

Anh Trịnh Xuân Trà (32 tuổi, trú tại phường Vị Khê) chia sẻ, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề cây cảnh nên từ nhỏ đã được bố dạy uốn tỉa cây. Nhờ công việc cắt tỉa, tạo tác dáng thế cây cho các nhà vườn trong và ngoài tỉnh, từ đó anh có thu nhập ổn định.

“Công việc này tôi làm quanh năm, hết vườn này đến vườn khác, không bao giờ hết việc. Ngoài nhận việc ở các nhà vườn trong làng, tôi còn đi nhiều nơi như Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, thậm chí cả Sài Gòn, Đồng Tháp... Trung bình mỗi ngày, tôi nhận được 700.000 đồng tiền công, còn khi làm ở các tỉnh xa thu nhập có thể lên tới 1.000.000 đồng”, anh Trà tiết lộ.