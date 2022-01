Nghe đồn Tịnh thất Bồng Lai có "mật đạo", YouTuber cố bám trụ xuyên đêm

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét và ra quyết định khởi tố vụ án tại cơ sở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (nằm ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), ngày 5/1, cơ quan chức năng đã công bố các tội danh cụ thể đang được điều tra tại đây gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; Loạn luân.

Your browser does not support the video tag. YouTuber chia sẻ sau 2 ngày bám trụ Tịnh thất Bồng Lai (Clip: Quang Minh).

An ninh quanh Tịnh thất Bồng Lai được siết chặt

Thông tin trên khiến dư luận chấn động, bởi Tịnh thất Bồng Lai (hay gần đây đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ), là một cơ sở nhận được rất nhiều sự chú ý trước đây, từ việc các "chú tiểu" đi thi gameshow Thách thức danh hài, đến lùm xùm bị tố bắt cóc, giữ người trái pháp luật, lừa đảo từ thiện…

Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) chiều tối 5/1 (Ảnh: Biên Thùy).

Chính vì thế mà 2 ngày qua, rất đông người hiếu kỳ, đặc biệt là "đội quân" YouTuber đã tìm đến đây với mong muốn được ghi nhận những thông tin bí ẩn được đồn đoán ở nơi này.

Chiều tối 5/1, PV Dân trí tìm đến Tịnh thất Bồng Lai. Từ hẻm bên ngoài có một tấm bảng lớn "Bồng Lai Viên". Phải đi rất sâu vào trong, băng qua những cánh đồng trống tối tăm mới đến được tòa nhà của Tịnh thất Bồng Lai.