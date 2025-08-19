Nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, tim tôi rung lên cùng tiếng hô 'Xin thề'

Sáng 19/8, từ tờ mờ sáng, hàng ngàn người dân đã xếp hàng dài trước Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), để tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) Trở về thời khắc thiêng liêng - hành trình đặc biệt đưa người xem quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Người dân xếp hàng tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ.

Lần đầu tiên, chỉ cần bước qua “cánh cổng” công nghệ, người dân có thể “xuyên không” thời gian, hòa mình vào dòng người năm ấy, nghe vang vọng tiếng hô “Xin thề!”, chứng kiến hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập. Không chỉ là nhìn, mà là sống lại, cảm nhận từng nhịp tim, từng tiếng reo vang của hàng vạn đồng bào cùng chung khát vọng tự do, độc lập.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ 3D và kính VR hiện đại. Người trải nghiệm có thể di chuyển, tương tác trong không gian ảo, cảm giác như đang thực sự đứng giữa thời khắc lịch sử thiêng liêng.