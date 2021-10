Nghe ba Cường Đô La hát con gái SuChin 'ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa'

Your browser does not support the video tag.

Clip Cường Đô La hát tặng con gái SuChin

Nhưng thật éo le, giọng ba Cường hát sao mà nghe khác với bài hát gốc đến nỗi khiến gương mặt SuChin biểu lộ các sắc thái: từ ngơ ngác, đến phớt lờ rồi lại ngạc nhiên tròn mắt nhìn. "Khi ba mình hát, mình không nhận ra bài hát yêu thích nữa" - cặp bố mẹ chú thích cho đoạn video.

SuChin càng lớn, gương mặt càng lộ rõ những nét giống hệt ba Cường Đô La, đáng yêu đến nỗi đoạn clip nào của em bé cũng khiến các cô chú fan phải replay mỏi tay. Đúng là, nói về sự dễ thương của mình, bé Suchin luôn biết cách thể hiện để người đối diện phải "yêu".