Nghệ An: Tiêu hủy quả bom 'khủng' hơn 300kg còn nguyên kíp nổ phát hiện dưới lòng sông

Quả bom "khủng" dài 1,2m, nặng hơn 300kg được người dân phát hiện dưới lòng sông Lam.

Ngày 9/6, lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghê An) cho biết, một quả bom rất lớn, nặng tới hơn 300kg do người dân phát hiện trên địa bàn vừa được tiêu hủy an toàn.