Nghệ An thống nhất chủ trương đầu tư dự án cao tốc gần 24.000 tỷ đồng

Dự án đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tách thành các dự án thành phần trong chủ trương đầu tư để giao cho các địa phương tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đầu tư nhằm kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh Nghệ An.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy được xác định là một mắt xích quan trọng trong trục giao thông chiến lược nối từ Hà Nội đến Thủ đô Viêng Chăn (Lào), có vai trò đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai quốc gia, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch. Đồng thời, tuyến đường cũng giúp kết nối hoàn chỉnh với cao tốc Bắc - Nam, nâng cao năng lực thông thương toàn vùng Bắc Trung Bộ.

Tuyến cao tốc còn mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho khu vực miền Tây Nghệ An - nơi có tiềm năng lớn về đất đai, tài nguyên nhưng hạ tầng giao thông còn hạn chế. Việc hình thành tuyến cao tốc sẽ tạo động lực thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, du lịch sinh thái, đồng thời kết nối hiệu quả với các khu công nghiệp, khu kinh tế và trung tâm logistics tại vùng biên giới và cửa khẩu Thanh Thủy.