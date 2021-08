Nghệ An: “Loay hoay” chuyện lò hỏa táng

Bao giờ có lò hỏa táng?

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 3 trường hợp tử vong do dịch bệnh này. Mới đây nhất là đêm 30/8/2021 có 1 trường hợp bệnh nhân quê ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu tử vong tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh việnHNĐK tỉnh Nghệ An. Sau đó, thi hài của bệnh nhân này được người nhà và các cơ quan chức năng liên hệ với Đài hóa thân Hoàn Vũ ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh để đưa đi “hỏa thiêu” nhưng do dịch bệnh nên phương án trên đã không thực hiện được. Khi liên hệ để đưa về quê hung táng cũng gặp phải không ít trở ngại. Vì thế, mãi đến chiều ngày 31/8 thì thi hài của bệnh nhân nói trên mới được đưa về quề quê mai táng bằng hình thức hung táng…

Được biết, do tỉnh Nghệ An chưa có dự án lò hỏa thiêu nào được xây dựng đi vào hoạt động nên từ nhiều năm nay, hễ có người chết mà gia đình có nhu cầu “hỏa táng” đều phải ngược xuôi vào Hà Tĩnh hoặc ra tận Thanh Hóa để thực hiện công việc này. Thực trạng không chỉ gây nên những khó khăn, tốn kém cho người dân khi có nhu cầu “hỏa táng” cho người quá cố mà còn khiến dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, theo quan niệm của phần đa người dân và những nhà tâm linh, môi trường thì hoả táng là “văn minh nhất, vệ sinh nhất và khoa học nhất” thế nhưng đến nay tỉnh Nghệ An vẫn chưa thực hiện được là một sự “lạc hậu”.

Vùng đất quy hoạch cho dự án công viên Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vẫn chưa thể được triển khai xây dựng

Được biết, vào năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án xây dựng Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây (H.Hưng Nguyên) trên diện tích đất rộng lớn, nằm trên đồi cao, địa hình đẹp, cách xa khu dân cư. Sau khi dự án được phê duyệt, một doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh đã làm thủ tục đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng.

Tuy nhiên, 3 năm sau, doanh nghiệp này xin rút khi chưa đầu tư bất cứ hạng mục nào tại dự án này. UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục kêu gọi và năm 2011, một doanh nghiệp khác ở TP.HCM đăng ký đầu tư. Thế nhưng 2 năm sau, doanh nghiệp này cũng rút lui. Tiếp đó, một doanh nghiệp ở TP.Vinh tiếp tục đăng ký thực hiện dự án nhưng đến nay, sau nhiều năm đăng ký, doanh nghiêp này vẫn chưa có động thái nào đầu tư vào dự án.