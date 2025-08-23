Nghệ An hỏa tốc lệnh cho thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung xả nước trước bão số 5

Ngày 23/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) tỉnh Nghệ An cho biết, trước tình hình dự báo về cơn bão số 5, đơn vị đã có văn bản hỏa tốc gửi Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc vận hành xả lũ cho vùng hạ du.

Thực hiện lệnh của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An, từ 15h30 phút chiều cùng ngày, Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ cho vùng hạ du. Công ty sẽ vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ nhưng không quá 1.000 m3/s để hạ dần mực nước hồ về cao trình 191,5m.