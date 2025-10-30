Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũ có thể mưa trên 700mm trong hai ngày

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng ngày hôm nay có mưa dông, trong đó Hà Tĩnh xuất hiện hàng chục điểm mưa trên 200mm theo hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain, riêng điểm đo Hồ Thượng Tuy mưa 319mm từ 7-15h chiều nay.

Dự báo từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi mưa trên 700mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.