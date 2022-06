Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hải, Chánh văn phòng Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao khẳng định "Trại hè Việt Nam 2022 là một trong những hoạt động thiết thức để triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tỉnh Nghệ An luôn là một địa chỉ đỏ nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Trại hè thanh, thiếu niên kiều bào diễn ra hàng năm".

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh Vân Anh/ngoaivu.nghean.gov.vn.

Với Lễ Khai mạc trại hè Việt Nam 2022 được tổ chức tại Nghệ An, Chánh văn phòng Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài rất mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ Nghệ An và các cơ quan liên quan để Trại hè Việt Nam 2022 sẽ là một dấu ấn đặc biệt ghi lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng thế hệ trẻ Kiều bào về Nghệ An - vùng đất giàu truyền thống, văn hóa, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục bày tỏ sự vinh dự khi Nghệ An được chọn là điểm tổ chức Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2022, cũng là năm đặc biệt đánh dấu sự quay lại của chương trình Trại hè sau 2 năm tạm hoãn vì dịch Covid-19. Tỉnh Nghệ An luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Tặng quà lưu niệm cho đoàn Tiền trạm - Ảnh Vân Anh/ngoaivu.nghean.gov.vn

Sau buổi làm việc với Đoàn Tiền trạm, Sở Ngoại vụ Nghệ An sẽ tham mưu UBND tỉnh để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Chương trình Trại hè 2022, qua đó lan tỏa những thông điệp, giá trị tốt đẹp cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An đến với 5,3 triệu Kiều bào trên thế giới. Trước đó, Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã đi tiền trạm, kiểm tra một số địa điểm để tổ chức Trại hè Việt Nam 2022.