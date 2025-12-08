Ngày vui của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh

Sáng 12/8 nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung công bố ca khúc mới Hoa thương em, sáng tác riêng cho quỹ, do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện cùng Dàn nhạc Giao hưởng V-Art. MV sẽ phát hành trên các kênh chính thức của nhạc sĩ, ca sĩ và quỹ, toàn bộ doanh thu từ nền tảng số sẽ ủng hộ cho các dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

"Tôi mong rằng, thay vì tặng hoa hay quà cho tôi, quý vị hãy gửi những bông hoa mang tên 'thương em' đến các em nhỏ khuyết tật qua tài khoản của quỹ. Mỗi bông hoa chỉ 10.000 đồng đã tiếp thêm cơ hội để các em đến trường và nuôi dưỡng ước mơ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.