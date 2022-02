Ngày vía Thần tài là ngày mấy dương lịch năm 2022? Mua vàng gì ngày Thần tài để không mất giá?

Vì quan niệm mua vàng ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng là để cầu may mắn và tài lộc cho gia đình thế nên việc mua vàng như thế nào trong ngày này, mua ít hay mua nhiều, được nhiều người quan tâm.

Theo các chuyên gia, vì quan niệm mua vàng để xin lộc, cầu may nên ngày vía Thần tài không nhất thiết phải mua vàng với số lượng lớn, cũng không nên mua vàng với số lượng lớn mà nên mua vàng với nhu cầu nhỏ với mục đích cầu may mắn.

Bởi lẽ giá vàng ngày vía Thần Tài thường sẽ bị đẩy cao hơn rất nhiều so với ngày thường do nhu cầu mua vàng tăng cao, vì thế chỉ nên mua ít làm tượng trưng với mục đích cầu may mắn. Hoặc tuỳ theo tình hình tài chính của từng cá nhân để quyết định mua bao nhiêu vàng trong ngày này.