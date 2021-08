Ngày Tiger Woods thay đổi thế giới golf

Woods sở hữu bộ sưu tập đồ sộ

Nhưng anh cũng rơi vào địa ngục, là nạn nhân của chính sự vĩ đại của mình. Nỗi ám ảnh về sự chuẩn bị thể chất đã đẩy cơ thể anh đến những giới hạn. Thương tích đến. Và các ca phẫu thuật xuất hiện.

Năm lần anh mổ ở lưng và năm ở đầu gối. Ngoài ra, các vấn đề cá nhân, một vụ bê bối hôn nhân do anh ấy nghiện sex, lệ thuộc vào thuốc giảm đau, bị bắt khi lái xe vì thuốc...

Đối với bất kỳ người phàm nào, đó sẽ là dấu chấm hết. Nhưng Tiger đã cứu được mình, với sự hồi sinh cuối cùng (hoặc áp chót). Vào tháng 4/2019, 11 năm sau major gần nhất (U.S. Open 2008), anh giành vinh quang tại giải Augusta Masters, với một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử của môn thể thao này.

Cả thế giới lại nằm dưới chân anh. Rồi anh lại cảm thấy tiếc cho mình, khi ngày 23/2 năm nay, Woods bị tai nạn xe hơi ở Los Angeles khiến bản thân phải trở lại phòng phẫu thuật để giải quyết đa chấn thương xương chày và xương mác chân phải.

Kể từ đó, bí mật về tình trạng sức khỏe của anh ấy vẫn tồn tại. Chỉ một vài hình ảnh về Tiger chống nạng đã xuất hiện, và một lời thú nhận vào tháng Năm vừa qua: "Đây là điều đau đớn nhất mà tôi từng phải chịu đựng".

Nhiều người biết rằng anh thấy chiến thắng của Phil Mickelson tại PGA Championship vừa qua ở tuổi 50 là yếu tố "truyền cảm hứng". Ở tuổi 45, vẻ như cần có một phép màu để Tiger có thể trở lại thi đấu golf.

Thiên Thanh