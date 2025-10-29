Ngày sinh Âm lịch mang lại may mắn khi về già, trước cay đắng, sau ngọt bùi, tương lai thịnh vượng, không tai ương

Trong hành trình cuộc sống, một số người phải trải qua gian khổ trước khi có thể gặt hái được thành quả ngọt ngào.

Người xưa cũng có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", nói về những người phải trải qua gian khổ mới hưởng được thành công và hạnh phúc.

Trong văn hóa dân gian, ngày sinh Âm lịch được cho là tiết lộ số phận của một người, đặc biệt là chữ số cuối cùng của ngày sinh, thường được hiểu là có sức mạnh bí ẩn để dự đoán tương lai.

Tất nhiên, những điều này còn có nhiều bàn cãi nhưng nó phản ánh khát vọng và mong muốn của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy, con số về ngày sinh Âm lịch nào cho thấy bạn sẽ gặp thử thách trước, sau đó mới tận hưởng phước lành?

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 4 hiểu rằng cuộc sống không hề dễ dàng, đầy rẫy những điều chưa biết và thay đổi.

1. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 4

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 4 như ngày 4, 14 hay 24, thường được xem là gặp nhiều trắc trở và thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, những trắc trở này, giống như lửa luyện vàng, đã tôi luyện nên tính cách kiên cường của họ.

Tuy nhiên, chính trải nghiệm liên tục đối mặt với thử thách này đã tôi luyện khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề mạnh mẽ của họ.

Họ kiên trì bất chấp hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng vươn lên từ vực sâu để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.