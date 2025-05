Ngày rời trại thấm đẫm tình người của thanh niên từng lạc lối vì tình yêu

Sáng 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (đóng tại thành phố Vinh, Nghệ An) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 41 phạm nhân thi hành án tại đây.

Sau buổi lễ, cán bộ của trại làm thủ tục hồ sơ, cấp kinh phí đi lại, tiền ăn đi đường theo quy định cho các phạm nhân vừa được đặc xá.

Rẽ qua đám đông phạm nhân đang ngồi chờ gọi tên, Trung tá Bùi Quang Vinh, Phó phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An vỗ vai một thanh niên, hỏi: "D., có ai đón chưa?".

Anh L.V.D. được cán bộ trại giam giải quyết thủ tục, cấp kinh phí đi đường để về nhà sau khi nhận quyết định đặc xá (Ảnh: Hoàng Lam).

L.V.D. (SN 2003, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bẽn lẽn: "Thưa cán bộ, chưa ạ. Con không báo với ai, để dành bất ngờ cho gia đình". Dù đã được đặc xá nhưng D. vẫn xưng "con" với cán bộ trại giam như thường ngày.