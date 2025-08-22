Ngày ra mắt iPhone 17 vô tình được Apple xác nhận

Trong nhiều tháng qua, thế giới công nghệ tràn ngập những rò rỉ hấp dẫn về iPhone 17: từ thiết kế mới của iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air cho đến những tính năng được mong chờ.

Nhưng Apple nổi tiếng kín tiếng, ít khi để lộ thông tin chính thức trước ngày ra mắt, nên các tin tức rò rỉ chỉ được xem ở mức độ dự đoán.

Apple vô tình xác nhận ngày ra mắt iPhone 17: 9/9/2025. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, hôm nay Táo khuyết lại mắc một sai lầm hiếm hoi khi tự mình để lộ ngày diễn ra sự kiện ra mắt iPhone 17: ngày 9/9/2025.