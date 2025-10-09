Ngày mai xử ca sĩ Quốc Kháng lừa 7 tỉ tiền chạy án

Ngày mai (11-9), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, 44 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tiền chạy án.

Bị cáo Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ.

Ca sĩ Quốc Kháng

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án.