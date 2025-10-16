Ngày mai, TAND tỉnh Hưng Yên xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng

Ngày mai (17-10), TAND tỉnh Hưng Yên dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Bị cáo Thành hiện đang được tại ngoại.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19-9 nhưng được dời sang ngày 17-10 do thay đổi lịch công tác của HĐXX.

Theo LS Lê Hồng Hiển (người bào chữa cho bị cáo Thành), hy vọng HĐXX xem xét toàn diện chứng cứ, lập luận pháp lý để có một bản án thấu tình đạt lý, phù hợp với tinh thần nhân văn của pháp luật Việt Nam.