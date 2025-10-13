Ngày mai, Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10: Máy tính của bạn có còn an toàn?

Với hàng trăm triệu người vẫn đang dùng Windows 10, câu hỏi lớn là liệu máy tính có còn an toàn và dùng được sau ngày 14/10?

Windows 10 hết hạn nhưng không “chết” ngay

Hết hạn hỗ trợ không có nghĩa máy tính của bạn sẽ dừng hoạt động. Windows 10 vẫn chạy bình thường, các tệp, ứng dụng và tính năng đều có thể sử dụng như cũ.

Tuy nhiên, nguy cơ bảo mật sẽ tăng dần theo thời gian. Khi không còn nhận được bản vá, hệ điều hành sẽ dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng mới. Việc kết nối Internet, giao dịch ngân hàng hay truy cập email trên máy cũ sẽ trở nên rủi ro.

Nói cách khác, Windows 10 sẽ bị “đóng băng” phát triển, đồng nghĩa không còn tính năng mới, tối ưu hiệu suất hay cập nhật trình điều khiển phần cứng.

Các nhà sản xuất phần mềm và thiết bị cũng sẽ dần ngừng hỗ trợ hệ điều hành này để tập trung vào Windows 11 và các phiên bản tương lai.