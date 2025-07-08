Ngày mai, Bộ Công Thương trình phương án ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ

Theo Bộ Công Thương, từ cuối tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…