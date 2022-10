Ngày hội của cộng đồng người Việt tại Jeonnam-Gwangju

6 giờ trước Pháp luật

Giám đốc Công an Đồng Nai điều động Trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh) về công tác ở Phòng CSCĐ Công an tỉnh.