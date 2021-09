Ngay Hà Nội, giải cứu nhãn rẻ chưa từng có, 10 nghìn/kg không ai mua

Từ 10 ngày nay, chị Hà cùng nhóm buôn bán quần áo của mình đang tạm nghỉ do giãn cách chuyển qua kinh doanh và hỗ trợ tiêu thụ nhãn. Rất may nhóm của chị kết nối được với Đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa liên kết với nhà vườn giúp hỗ trợ tiêu thụ nhãn.

Chị Hà cho biết, do không thể gặp trực tiếp để liên hệ chủ vườn nhãn nhưng mình cũng tìm cách xác minh cụ thể qua điện thoại với người bán và đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Sau đó họ phải gửi hàng mẫu ra ăn thử thấy ngon thì mới mua và phân phối.

Hàng ngày những chuyến nhãn tươi ngon sẽ được Đoàn Thanh niên Công an huyện hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà chị với khối lượng mỗi đợt từ 100kg trở lên để phân phối. Nhờ đó, một lượng lớn nhãn đến ngày thu hoạch đã được kết nối tiêu thụ giúp người trồng nhãn vượt qua khó khăn trước đại dịch Covid-19. Chỉ riêng đầu mối nhà chị Hà, đã tiêu thụ được 1,5 tấn nhãn cho bà con.

Bán hàng trong những ngày dịch, khó khăn lớn nhất với nhóm chị Hà ship hàng đến tay khách hàng sớm nhất để đảm bảo nhãn tươi ngon: “Ngày nào nhà mình cũng huy động 4 ship và chỉ dám chốt nhận khối lượng vừa để kịp trả trong ngày. Vì thế, không có hàng tồn bao giờ, luôn đảm bảo nông sản giải cứu tươi ngon nhất. Bên cạnh đó, chị cũng kêu gọi người mua chia sẻ phí ship vì mùa dịch việc tìm kiếm ship rất khó khăn và giá ship đắt hơn. Các đơn trong nội thành, phí ship công khai rẻ nhất cũng đã 30-35 ngàn đồng. Nhà mình có sẵn ship ruột nhưng hàng nông sản rất nặng và vất vả nên mọi người đặt mua đều vui lòng trả thêm phí.

Tham gia chiến dịch giải cứu, Thượng úy Nguyễn Phương Thảo, bí thư đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa cho biết, chị và các đồng nghiệp vừa giúp giải cứu 7 tấn nhãn của 2 hộ gia đình ở xã Hòa Nam và Hồng Quang.