Ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 năm 2025 theo chuyên gia phong thủy

Theo phong tục truyền thống, ngày đẹp nhất để cúng chính là ngày 15/8 âm lịch, đúng ngày Rằm tháng 8. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, gia chủ có thể cúng sớm hơn sao cho phù hợp với điều kiện, khả năng của gia đình. Nhưng không nên cúng muộn sau ngày 15/8 âm lịch.

Trên VietNamNet, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giới thiệu ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ.

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, các gia đình có thể cúng Rằm tháng 8 từ 12/8 âm lịch đến 15/8 âm lịch.

- Ngày 12/8 âm lịch là ngày Ất Tỵ tháng Ất Dậu: Kỵ người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và người mang thiên can Kỷ (1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999); hợp những người tuổi Dậu (nhưng kỵ tuổi Kỷ Dậu 1969), tuổi Mão (nhưng lại kỵ tuổi Kỷ Mão 1999), tuổi Mùi (nhưng lại kỵ tuổi Kỷ Mùi 1979) và tuổi Ngọ, Tý, Thìn, Tuất, Sửu.