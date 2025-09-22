Ngày giỗ con gái, mẹ ngã quỵ khi phát hiện thi thể con út 18 tháng dưới ao nước

Sáng nay (22/9), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Trung Lộc cho biết sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã phát hiện thi thể bé T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú tại xóm 5) dưới ao nước, cách nhà vài trăm mét.

Theo lãnh đạo xã, gia đình bé gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau sự việc, người mẹ ngã quỵ trong đau đớn bởi hôm nay cũng đúng 4 năm ngày mất của chị gái bé A.