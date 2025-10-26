Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở 2025: Bàn đạp cho chuyển đổi số và xanh

Với chủ đề “Đột phá công nghệ - Thúc đẩy chuyển dịch xanh & số”, OID 2025 tập trung thảo luận các giải pháp thiết thực cho những lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, blockchain, năng lượng xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Theo đánh giá từ chuyên gia, đây là nền tảng tuyệt vời để cùng giải quyết các thách thức của Việt Nam bởi tính ứng dụng cao của các giải pháp được đưa ra. Bên cạnh các phiên tọa đàm, hoạt động kết nối kinh doanh và Tech Showcase được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác, đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai./.