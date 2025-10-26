Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở 2025: Bàn đạp cho chuyển đổi số và xanh

Khánh Ly| 26/10/2025 18:43

Sự kiện "Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở 2025" trong 2 ngày 25, 26 tháng 10 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Mở SoiHub, Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ đông đảo đại diện các bộ ngành, tập đoàn tên tuổi, start-up và các tổ chức quốc tế

Sự kiện "Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở 2025" (OID 2025) trong 2 ngày 25-26/10/2025 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Mở SoiHub, Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ đông đảo đại diện các ban ngành, tập đoàn tên tuổi, start-up và các tổ chức quốc tế.

Với chủ đề “Đột phá công nghệ - Thúc đẩy chuyển dịch xanh & số”, OID 2025 tập trung thảo luận các giải pháp thiết thực cho những lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, blockchain, năng lượng xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Theo đánh giá từ chuyên gia, đây là nền tảng tuyệt vời để cùng giải quyết các thách thức của Việt Nam bởi tính ứng dụng cao của các giải pháp được đưa ra. Bên cạnh các phiên tọa đàm, hoạt động kết nối kinh doanh và Tech Showcase được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác, đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai./.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/ngay-doi-moi-sang-tao-mo-2025-ban-dap-cho-chuyen-doi-so-va-xanh-post1072859.vnp
