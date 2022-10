Ngày đau thương của Hàn Quốc

Nhà chức trách địa phương cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên vào lúc 22 giờ 24 phút ngày 29-10 (giờ địa phương). Không có rò rỉ khí đốt hoặc hỏa hoạn tại chỗ được xác định.



Đài CNN dẫn lời Giám đốc Sở Nội vụ và An toàn Seoul Lee Sang-min cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, một số đáng kể cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai đến một khu vực khác ở Seoul vì vài cuộc biểu tình. Ở Itaewon chỉ có một lực lượng an ninh "bình thường" được triển khai và đám đông lúc đó cũng "không đông bất thường".



Khi thảm họa xảy ra, hơn 1.700 người thuộc các lực lượng ứng phó khẩn cấp gồm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, nhân viên chính phủ… mới được điều động đến Itaewon.