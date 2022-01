Ngày cuối năm nghe những bài hát khiến người xa quê phải rơi lệ

Xuân Này Con Không Về

"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con/ Khi thấy mai đào nở vàng bên nương/ Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về/ Nay én bay đầy trước ngõ/ Mà tin con vẫn xa ngàn xa".

Xuân Này Con Không Về có thể nói là một ca khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân sang. Được sáng tác bởi bộ ba nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, bài hát ra đời từ những năm 1960.

Xuân Này Con Không Về gắn liền với giọng ca của Duy Khánh nhưng sau này được rất nhiều nghệ sĩ thể hiện lại như Quang Lê, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân và gần đây nhất là các ca sĩ trẻ Thùy Chi, Hoài Lâm.

