Ngày cuối đời của 'Triển Chiêu' Chân Chí Cường trước khi đột ngột qua đời ở tuổi 59

31/10/2025 19:00

Một ngày trước khi qua đời ở tuổi 59, Chân Chí Cường vẫn hoạt động trên mạng xã hội. Diễn viên tỏ ra khỏe mạnh, minh mẫn, không có dấu hiệu bệnh tật.

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Chân Chí Cường qua đời hôm 21/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thông tin được bà xã nam diễn viên xác nhận thông qua bản cáo phó vừa được đăng tải. 

batch_e4bca0e68993e79083e79691e59ba0e5bf83e8848fe997aee9a298e887b4e591bd e2808be79484e5bf97e5bcbae4b88ae6b5b7e9aaa4e9809de5a6bbe8af81e599a9.jpg
Diễn viên Chân Chí Cường qua đời đột ngột. 

"Anh đã ra đi thanh thản, chấm dứt mọi ràng buộc với trần thế, trở về với sự thanh bình của trời đất...", vợ nam diễn viên cho hay. 

Hậu sự của Chân Chí Cường được tổ chức đơn giản, ấm cúng. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẽ thông báo về lễ tang trong vài ngày tới. 

Thông tin Chân Chí Cường qua đời khiến khán giả, đồng nghiệp trong showbiz bàng hoàng. 

Trước khi mất, anh vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Trong các hình ảnh hay video đăng tải, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, không có dấu hiệu bệnh tật.

Trước khi qua đời, Chân Chí Cường vẫn hoạt động đều đặn mạng xã hội. Anh tỏ ra tươi tắn, khỏe mạnh. 

Hôm 10/10, anh đăng tải một vài bức ảnh đang chơi golf với làn da hồng hào, vẻ ngoài phong độ. Diễn viên còn giơ tay hình chữ V và chụp ảnh kèm dòng chữ: "Hạnh phúc khi được tận hưởng mỗi ngày".

Chân Chí Cường cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc nấu ăn tại nhà hay các đoạn video chơi trống điện tử. Khoảnh khắc anh đánh trống một cách say mê các bản nhạc kinh điển nhận nhiều lời khen của cư dân mạng.

Ngày 20/10, tức 1 ngày trước khi qua đời, tài tử còn đăng tải nhiều ảnh thưởng thức đồ ăn trong phòng chờ VIP của sân bay.

“Cuộc sống của anh xoay quanh việc chơi thể thao, thưởng thức những món ăn ngon và nghe nhạc. Anh dường như đang sống một cuộc sống vô tư lự”, HK01 viết.

Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên chưa được tiết lộ. 

Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên không được gia đình thông báo. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho hay Chân Chí Cường mất do chơi golf quá sức, dẫn đến cơn đau tim đột ngột. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chân Chí Cường sinh năm 1966, từng là vận động viên Taekwondo, đại diện Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu quốc tế. Nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật khi được mời vào vai Triển Chiêu trong 2 phần phim Bích huyết Thanh Thiên Dương gia tướngBích huyết Thanh Thiên trân châu kỳ do ATV sản xuất.

batch_72oCfgOHegvfIjAJS3IK3chBgsMuxN1rH5FiXh RYl4.jpg
Những vai diễn cuối cùng trên màn ảnh của Chân Chí Cường. 

Tài tử được đánh giá là gương mặt triển vọng, sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng. Anh góp mặt trong nhiều dự án như: Nhạc Phi truyện, Tuyết hoa thần kiếm, Kẻ thắng làm vua, Sống chung với sói, Truyền thuyết mỹ lệ, Cuộc chiến thế kỷ, Mèo béo chính truyện...

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không thành công như mong đợi. So sánh với những nghệ sĩ từng đóng Triển Chiêu khác là Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn, Triệu Văn Trác, nam diễn viên có cuộc sống vất vả.

Chân Chí Cường thậm chí tự nhận là "Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh". Nam diễn viên phải làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống và nhờ sự trợ giúp của bạn bè. Những năm gần đây, anh tham gia livestream bán hàng trên các nền tảng hay biểu diễn ở 1 số sự kiện nhỏ với thù lao khiêm tốn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ngay-cuoi-doi-cua-dien-vien-chan-chi-cuong-truoc-khi-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-59-2458203.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ngay-cuoi-doi-cua-dien-vien-chan-chi-cuong-truoc-khi-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-59-2458203.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Ngày cuối đời của 'Triển Chiêu' Chân Chí Cường trước khi đột ngột qua đời ở tuổi 59
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO