Ngày cuối đời của 'Triển Chiêu' Chân Chí Cường trước khi đột ngột qua đời ở tuổi 59

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Chân Chí Cường qua đời hôm 21/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thông tin được bà xã nam diễn viên xác nhận thông qua bản cáo phó vừa được đăng tải.

Diễn viên Chân Chí Cường qua đời đột ngột.

"Anh đã ra đi thanh thản, chấm dứt mọi ràng buộc với trần thế, trở về với sự thanh bình của trời đất...", vợ nam diễn viên cho hay.

Hậu sự của Chân Chí Cường được tổ chức đơn giản, ấm cúng. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẽ thông báo về lễ tang trong vài ngày tới.