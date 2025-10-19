Ngày càng nhiều người Hàn Quốc né Campuchia vì lo 'đi dễ khó về'

Các báo cáo về việc người Hàn Quốc bị giam giữ và tra tấn tại các khu phức hợp lừa đảo đã dẫn đến lệnh cấm du lịch ở Campuchia.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi họ Son cho biết ông vừa hủy chuyến đi chơi golf cùng bạn bè đến Phnom Penh vào tháng 12. "Thật phí tiền khi mất phí hủy chuyến nhưng tôi không thể nào đến Campuchia ngay lúc này được" - ông nói.

Mối lo ngại ngày càng gia tăng sau những báo cáo gần đây về một sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi được phát hiện đã chết vào tháng 8 tại tỉnh Kampot, Campuchia. Chính quyền cho biết nam sinh viên đã chết vì ngừng tim sau khi bị tra tấn tại một khu nhà liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong một cộng đồng trực tuyến chia sẻ thông tin du lịch Đông Nam Á, một người dùng đã viết: "Tôi định đưa con đến Angkor Wat để học lịch sử, nhưng tôi phải từ bỏ thôi."

Tuần qua, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại tại một số khu vực của Campuchia có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố: "Khu vực núi Bokor ở tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet được chỉ định là khu vực cấm đi lại". “Công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại những khu vực này có thể bị phạt. Do đó, công dân có kế hoạch đến những khu vực này được khuyến cáo hủy chuyến đi.”

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi có ước tính chính thức rằng có khoảng 1.000 người Hàn Quốc trong số 200.000 người bị ép làm việc tại các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia.

Hai người đàn ông Hàn Quốc cho thấy những vết sẹo khi kể lại trải nghiệm bị tra tấn bên trong một khu phức hợp ở Campuchia. Ảnh: Korea Times

Một nhân viên văn phòng 46 tuổi tên là Park Young-su chia sẻ rằng anh đã hủy chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình ra nước ngoài trong bối cảnh có báo cáo các tổ chức tội phạm đang ở Campuchia. "Tôi định đi nghỉ nhưng giờ vấn đề an toàn là mối lo ngại lớn. Chúng tôi đang cân nhắc đến việc đi đảo Jeju hoặc Nhật Bản" - anh nói.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng vừa cho biết họ đang điều tra cái chết của một phụ nữ Hàn Quốc được tìm thấy vào tuần trước tại gần biên giới Campuchia. Vụ án của cô có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo của Campuchia sau khi một người Hàn Quốc khác - người đã trốn thoát sau khi bị ép làm người chuyển phát nhanh cho các tài khoản "mượn tên" bất hợp pháp. Cảnh sát cho biết cô này đã "bị giam giữ tại một khách sạn địa phương trong một thời gian dài".

Theo truyền thông Hàn Quốc, chính quyền địa phương và các nhóm dân sự cũng đang thu hẹp hoặc hủy bỏ các kế hoạch đi du lịch Campuchia. Chính quyền tỉnh Gyeonggi đang triệu hồi nhóm Thanh niên Đặc phái viên Khí hậu gồm 34 tình nguyện viên sớm hơn so với ngày dự kiến ​​trở về ban đầu là 28/10.

Chính quyền thành phố Suwon và Incheon, cũng như Hiệp hội Công nhân xã hội Gyeonggi, đều đã tạm dừng các chương trình tình nguyện ở nước ngoài tới Campuchia.