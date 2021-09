Ngày 8/9: Thêm 12.680 ca mắc COVID-19, TP HCM và Bình Dương gần 10.500 ca

+ Tỉnh Long An ngày 08/9: 8 ca

+ Tỉnh Tiền Giang ngày 08/9: 7 ca

+ Tỉnh Đồng Nai trong 02 ngày 08-09/9: 11 ca

+ Tỉnh Đồng Tháp ngày 08/9: 2 ca

+ Tỉnh Trà Vinh ngày 08/9: 1 ca

+ Tỉnh Vĩnh Long trong 02 ngày 08-09/9: 2 ca

+ Tỉnh Bến Tre ngày 08/9: 1 ca

+ Tỉnh Khánh Hòa ngày 08/9: 1 ca

- Tỉnh Tây Ninh bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8/2021: 99 ca

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 310 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 13.855.509 mẫu cho 40.898.357 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19