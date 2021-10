Ngày 5/10: Có 4.363 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong khoảng 1,5 tháng qua

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.979 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Trong ngày ghi nhận 134 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (104), Bình Dương (15), Đồng Nai (4), An Giang (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (2), Kiên Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1).

Trong ngày 04/10 có 1.432.631 liềuvaccine COVID-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 46.969.510 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 35.355.593 liều, tiêm mũi 2 là 11.613.917 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều 5/10 - Cả thế giới có 236.257.668 ca nhiễm, trong đó 213.310.369 khỏi bệnh; 4.824.891 tử vong và 18.122.408 đang điều trị (85.936 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 103.688 ca, tử vong tăng 2.392 ca. - Châu Âu tăng 62.280 ca; Bắc Mỹ tăng 2.667 ca; Nam Mỹ tăng 254 ca; châu Á tăng 34.387 ca; châu Phi tăng 988 ca; châu Đại Dương tăng 3.112 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 20.556 ca, trong đó: Indonesia tăng 1.404 ca, Thái Lan tăng 9.869 ca, Philippines tăng 9.055 ca, Campuchia tăng 228 ca.



Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế đề nghị các địa phương thành lập đoàn thanh, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nhập khẩu, mua bán, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và RT-PCR (Công văn số 8345/BYT-TTrB ngày 04/10/2021 của Bộ Y tế).

- TP HCM Triển khai hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động có nguy cơ cao và người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, xét nghiệm cho lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Các đơn vị phải báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện xét nghiệm và báo cáo ngay khi có trường hợp dương tính với COVID-19.

- TP. Hà Nội:

+ Trong thời gian qua, liên quan đến chùm ca bệnh tại BV Việt Đức , TP. Hà Nội đã lấy 17.797 mẫu xét nghiệm, trong đó 17.400 mẫu có kết quả, 34 mẫu dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

+ Trong ngày, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện để di chuyển hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà từ BV Việt Đức đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

