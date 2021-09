Ngày 30/9: Có 7.940 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân khỏi lập kỷ lục mới với 25.322 ca

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 183.434 xét nghiệm cho 343.844 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.472.226 mẫu cho 52.690.957 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 29/9 có 983.839 liều vaccine COVID-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 42.165.168 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 32.669.057 liều, tiêm mũi 2 là 9.496.111 liều.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bội Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan và thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động (Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế).

- Khoảng 01 triệu liều vaccine Hayat-Vax phòng COVID-19 sản xuất tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã về Việt Nam. Đây là vaccine bất hoạt, sản phẩm là dung dịch bán trong suốt, có thể dùng đường tiêm bắp (IM), hộp 1 lọ chứa 2 liều, hàm lượng 0,5 ml, chứa 6,5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt và 0,3-0,6 mg/ml tá dược nhôm hydroxyd.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: