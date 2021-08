Ngày 30/8, thêm 14.224 ca Covid-19, tăng 1.467 so với hôm qua

Thông tin các ca nhiễm mới: - Tính từ 17h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (6.050), TP. Hồ Chí Minh (5.889), Long An (524), Đồng Nai (491), Tiền Giang (221), Khánh Hòa (126), Hà Nội (110), An Giang (90), Kiên Giang (73), Nghệ An (68), Tây Ninh (56), Đà Nẵng (54), Bình Thuận (46), Thừa Thiên Huế (40), Đồng Tháp (37), Cần Thơ (36), Trà Vinh (36), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Quảng Bình (30), Quảng Ngãi (30), Đắk Lắk (24), Bình Định (20), Sóc Trăng (19), Thanh Hóa (18), Bình Phước (15), Phú Yên (14), Bến Tre (11), Quảng Nam (10), Vĩnh Long (7), Ninh Thuận (7), Quảng Trị (6), Đắk Nông (5), Hà Tĩnh (4), Hậu Giang (4), Lâm Đồng (3), Bạc Liêu (3), Sơn La (2), Kon Tum (2), Hưng Yên (2), Bắc Ninh (2), Cà Mau (1) trong đó có 7.504 ca trong cộng đồng. - Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.467 ca. Tại Bình Dương tăng 636 ca, TP. Hồ Chí Minh tăng 932 ca, Long An giảm 9 ca, Đồng Nai tăng 114 ca, Tiền Giang tăng 66 ca. 2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 449.489 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 163/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.572 ca nhiễm). - Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 445.291 ca, trong đó có 226.042 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. + Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

- Thở máy không xâm lấn: 105

- Thở máy xâm lấn: 916

- ECMO: 24



3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 315 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (245), Bình Dương (39), Tiền Giang (7), Long An (6), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Hà Nội (1), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).



III. TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM:



- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 536.647 xét nghiệm cho 626.126 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 13.252.329 mẫu cho 32.742.499 llượt người.



IV. TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG:

Quảng cáo





Trong ngày 29/8 có 262.038 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 19.710.560 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.186.153 liều, tiêm mũi 2 là 2.524.407 liều.



V. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG NGÀY:



- Bộ Y tế tiếp nhận 250.800 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và vaccine Moderna do Chính phủ Cộng hoà Séc tài trợ cho Việt Nam.



- TP. Hồ Chí Minh:

+ Cho phép shipper nằm trong danh sách của Sở Công thương và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sẽ được phép hoạt động ở các quận 'vùng đỏ' kể từ ngày 30/8. Thành phố yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh 1 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5h đến 6h30 sáng, do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

+ Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.



- TP. Hà Nội:

+ Ngày 31/8/2021, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 (gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 - Y Hà Nội) với quy mô 500 giường bệnh tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn).

+ Tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết và điều tra dịch tễ.



- Tỉnh Quảng Bình: Ngày 29/8, UBND TP. Đồng Hới ban hành công văn hướng dẫn thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.