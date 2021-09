Ngày 29/9: Có 8.758 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân khỏi kỷ lục với 23.568 ca

xét nghiệmtừ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.288.792 mẫu cho 52.347.113 lượt người.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều ngày 29/9 - Cả thế giới có 233.632.159 ca nhiễm, trong đó 210.450.505 khỏi bệnh; 4.780.873 tử vong và 18.400.781 đang điều trị (91.396 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 108.136 ca, tử vong tăng 2.706 ca. - Châu Âu tăng 47.821 ca; Bắc Mỹ tăng 10.448 ca; Nam Mỹ tăng 446 ca; châu Á tăng 45.476 ca; châu Phi tăng 1554 ca; châu Đại Dương tăng 2391 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 26.611 ca, trong đó: Indonesia tăng 1.954 ca, Thái Lan tăng 10.414 ca, Philippines tăng 12.805 ca, Cambuchia tăng 881 ca, Lào tăng 547 ca, Đông Timor tăng 10 ca.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày