Ngày 29/10: Có 4.899 ca mắc COVID-19 tại 50 tỉnh, thành và 2.169 bệnh nhân khỏi

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.966 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế đã ban hành "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sungHướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủngvaccine phòng COVID-19 cho trẻ em", trong đó có lưu ý rõ trường hợp nào đủ điều kiện tiêm, trường hợp nào trì hoãn, thận trọng... (Quyết định 5002/QĐ- BYT ngày 29/10/2021).

-Bộ Y tế tiếp đón Đoàn công tác của TP. HCM doBí thư Thành uỷ TP HCMđến Bộ Y tế làm việc, gặp mặt tri ân các lực lượng y tế tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11/2021 trên toàn quốc. Ngày 29/10, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn cho các cán bộ y tế các tuyến triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại 63 tỉnh thành.

- Ngày 29/10, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo tuyên truyền nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP.

- Tiếp tục cập nhật hàng ngày thông tin về công bố cấp độ dịch của các địa phương trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Ngày 28/10, Australia đã giao thêm 800.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Với lần giao vaccine thứ ba này, Australia đã hoàn thành cam kết chia sẻ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Australia sản xuất trước khi kết thúc năm 2021.

- TP HCM: Ngày 28/10, Sở Y tế TP HCMcông khai danh sách các cơ sở y tế được cung ứng dịch vụ và giá xét nghiệm COVID-19. Sau 2 ngày triển khai tại 20/21 quận, huyện và TP.Thủ Đức về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, có 39.756 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19, riêng quận Gò Vấp triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ ngày 29/10.

- Bình Dương: Đến ngày 28/10, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 3.920.894 liều vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó có hơn 2,3 triệu người tiêm mũi 1 và còn lại tiêm mũi 2. Dự kiến đầu tháng 11 tỉnh sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

- Long An: UBND tỉnh Long An đề xuất Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thống nhất việc chuyển 300.000 liều AstraZeneca cho 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp. Tính đến ngày 27/10, Long An có 100% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 và trên 85% được tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19.