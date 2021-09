Ngày 28/9: Số ca mắc mới COVID-19 chỉ còn 4.589, số ca khỏi nhiều gấp gần 5 lần

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.152.139 mẫu cho 52.035.272 lượt người.

- Trong ngày 27/9 có 879.618 liềuvaccine COVID-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 40.095.031 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 31.497.967 liều, tiêm mũi 2 là 8.597.064 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến tối ngày 28/9 - Cả thế giới có 233.186.563 ca nhiễm, trong đó 209.935.091 khỏi bệnh; 4.771.696 tử vong và 18.479.776 đang điều trị (92.174 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 99.207 ca, tử vong tăng 2.135 ca. - Châu Âu tăng 49.554 ca; Bắc Mỹ tăng 3.513 ca; Nam Mỹ tăng 307 ca; châu Á tăng 43.331 ca; châu Phi tăng 146 ca; châu Đại Dương tăng 2.356 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 26.258 ca, trong đó: Indonesia tăng 2.057 ca, Thái Lan tăng 9.489 ca, Philippines tăng 13.846 ca, Cambuchia tăng 866 ca.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: