Ngày 28/8 sẽ diễn ra triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp dữ liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ, triển lãm khẳng định và tôn vinh lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và khát vọng tương lai của ngành KH&CN Việt Nam.

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) ở Đông Anh.

Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Từ Analog đến cách mạng Digital và cảm hứng cho chuyển đổi số

Triển lãm hướng tới việc tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành Khoa học và Công nghệ, ngành Bưu chính, Viễn thông với 3 trụ cột: Khoa học và Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số (KHCN, ĐMST & CĐS) trong sự nghiệp giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; khẳng định vai trò nền tảng, là động lực then chốt của ngành trong phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng lực nội sinh, năng lực cạnh tranh quốc gia và kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên số.

Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp dữ liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ, triển lãm khẳng định và tôn vinh lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và khát vọng tương lai của ngành KH&CN Việt Nam.