Ngày 27/8 thêm 12.920 ca nhiễm Covid-19, 10.126 người khỏi bệnh

- ECMO: 26

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).

- Sau khi rà soát số liệu, bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 01-27/8/2021.

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

III. TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM:

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 685.699 xét nghiệm cho 757.294 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 11.522.362 mẫu cho 30.740.951 lượt người.

IV. TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG:

Trong ngày 26/8 có 298.212 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.843.004 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều.