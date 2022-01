Ngày 27.1, Hải Phòng không còn xã, phường, thị trấn vùng đỏ

Cụ thể, theo thông tin từ CDC Hải Phòng, ngày 27.1, Hải Phòng vẫn thuộc cấp độ dịch 2 - nguy cơ. 12/15 quận, huyện thuộc vùng vàng - nguy cơ trung bình gồm: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Dương. Ba quận huyện vùng xanh gồm huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn và huyện đảo Bạch Long Vĩ.